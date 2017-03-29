Неизвестный ограбил банкомат на юго-западе Москвы

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На Профсоюзной улице в столице неизвестный ограбил банкомат. Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже.

Неизвестный похитил более одного миллиона рублей из банкомата на юго-западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Инцидент произошел на Профсоюзной улице в ночь на среду.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу установлено, что неизвестный неустановленным способом из банкомата совершил кражу четырех кассет с денежными средствами и скрылся", - говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил более одного миллиона рублей. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже.

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