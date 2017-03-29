10:02, 29 марта 2017

В пригороде Хомса оружие сложили более 500 боевиков

Теги:  боевики  Сирийский конфликт  перемирие

В Сирии в пригороде Аль-Ваер на севере Хомса начался второй этап вывода боевиков. Этот район покинут несколько сотен участников вооруженных формирований. Более полутысячи из них решили воспользоваться амнистией и вернуться к мирной жизни. Остальных вывезут на север вместе с семьями.

Одна из улиц Аль-Вара в ярком свете прожекторов. Те, кто укрывался в этих домах, решили покинуть район в темное время суток. Однако до рассвета сделать это всем желающим не удалось.

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Несколько метров на пути в мирную жизнь. Эти ленточки разделяют два коридора. По одному идут боевики, по другому – члены их семей, среди которых женщины, старики, дети. Все эти люди направляются к автобусам, передает "ТВ Центр".

Периметр оцеплен российской военной полицией. С собой разрешено взять личные вещи. Кто сколько может унести - никаких ограничений. Некоторые мужчины с оружием. Это тоже условие договора - по одному автомату и рожку с патронами в руки. Для самообороны. Пассажиры автобусов неразговорчивы. Идут на контакт только с представителями российского Центра по примирению. Наши офицеры интересуются, как обстановка в напряженном районе.

Хрупкий процесс переговоров наладили специалисты Центра по примирению. Они же выступают гарантами принятого между представителями бандформирований и власти соглашения. Договор компромиссный, приходится идти на уступки. Кроме того, у одной из сторон возникали вопросы по самой процедуре выхода из Альвара.

"Для них очень важно, чтобы сам выход был безопасным. Чтобы на маршруте движения было все безопасно. И очень важно, чтобы принимающая сторона была готова разместить всех прибывающих", - рассказал офицер Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Дрожжин.

Президентская амнистия в Сирии даёт возможность всем, кто когда-то примыкал к незаконным группировкам, но не совершил тяжких деяний, вернуться к мирной жизни. Воспользоваться такой возможностью и призывают местные власти.

"Правительство даёт гарантии того, что бывшие участники бандформирований после проверки смогут вернуться к мирной жизни. У нас уже есть заявки от этих людей, готовых остаться в Хомсе. Среди них инженеры, рабочие. Все эти специалисты нам очень нужны", - сообщил губернатор провинции Хомс Таляль Аль-баррази.

Вместе с тем, по словам сирийских военных, в этих домах немало тех, кому мир в арабской республике совсем не выгоден. "Среди них много боевиков-наёмников, которые не могут принять ни одного самостоятельного решения. У них есть зарубежные покровители-спонсоры", - отметил офицер сирийской армии Самир Ибрагим.

Это уже второй выход боевиков за последние две недели. В первый раз Альвар покинули полторы тысячи человек. 29 марта - без малого две тысячи, среди которых треть - непосредственно участники бандформирований. Остальные - их родственники. Все эти люди направляются на север страны. Освобождение крупного города цивилизованным путём, путем переговоров, приносит ощутимые результаты.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Хомс, Сирия.

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