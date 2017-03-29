В чем сходятся интересы России и Ирана: мнение эксперта

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В чем сходятся интересы России и Ирана? Где возможны разногласия? И в каком направлении могут развиваться события на ближневосточном фронте борьбы с терроризмом? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Леонид Ивашов.