В чем сходятся интересы России и Ирана: мнение эксперта
Теги: иран События. 25-й час россия
В чем сходятся интересы России и Ирана? Где возможны разногласия? И в каком направлении могут развиваться события на ближневосточном фронте борьбы с терроризмом? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Леонид Ивашов.
Стратегическое партнёрство Москвы и Тегерана способно серьёзно изменить расстановку сил на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. В эфире программы "События. 25-й час" он ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.