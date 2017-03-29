09:36, 29 марта 2017

В чем сходятся интересы России и Ирана: мнение эксперта

Теги:  иран  События. 25-й час  россия

В чем сходятся интересы России и Ирана? Где возможны разногласия? И в каком направлении могут развиваться события на ближневосточном фронте борьбы с терроризмом? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Леонид Ивашов.

Стратегическое партнёрство Москвы и Тегерана способно серьёзно изменить расстановку сил на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. В эфире программы "События. 25-й час" он ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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