В Москве вспоминают жертв теракта в метро
В Москве в среду вспоминают жертв двойного теракта в столичном метро. Люди уже с утра несут цветы на станции "Лубянка" и "Парк культуры", где ровно 7 лет назад произошли два взрыва.
В Москве 29 марта вспоминают жертв двойного теракта в метро. Во всех храмах города проходят поминальные службы. Бомбы в вагонах поездов привели в действие террористки-смертницы в утренний час пик. Погибли 40 человек, 160 пострадали. Организаторы этих атак были установлены и ликвидированы в ходе спецопераций.