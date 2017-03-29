В Москве вспоминают жертв теракта в метро

Цветы на станции метро "Лубянка" в память о погибших в теракте 29 марта 2010

Цветы на станции метро "Лубянка" в память о погибших в теракте 29 марта 2010

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В Москве в среду вспоминают жертв двойного теракта в столичном метро. Люди уже с утра несут цветы на станции "Лубянка" и "Парк культуры", где ровно 7 лет назад произошли два взрыва.