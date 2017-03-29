Минкультуры опровергло задержание главы департамента

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В Минкультуры опровергли факт задержания директора департамента инвестиций, реставрации и строительства ведомства. По их данным, эта информация не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что Артем Новиков был задержан в Москве и подозревается в мошенничестве в рамках "дела реставраторов".

В Минкультуры России опровергли факт задержания директора департамента инвестиций, реставрации и строительства ведомства Артема Новикова. Об этом сообщает ТАСС.

"Информация не соответствует действительности, это говорит об уровне современной журналистики. К сожалению, журналисты не способны даже на перепроверку информации, и готовы любую непроверенную новость давать, как сенсацию", - говорится в сообщении.

Ранее источник сообщал, что в Москве задержан чиновник Минкультуры Артем Новиков. Он подозревается в мошенничестве. По данным "Интерфакса", Новиков был задержан во вторник в рамках резонансного "дела реставраторов". В частности, его фигурантами также являются бывший замминистра культуры Григорий Пирумов и еще ряд чиновников.

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