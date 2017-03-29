СМИ: более 50% продуктов в российских магазинах не соответствуют нормам

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Россельхознадзор выявил рекордно низкое число нарушений в 2016 году. При этом более половины продуктов на прилавках российских магазинов можно назвать некачественными. Причина в том, что недобросовестные производители научились обходить инспекции и скрывать некачественную продукцию.

Более половины продуктов на прилавках российских магазинов являются некачественными. Об этом говорят данные Россельхознадзора. При этом ведомство выявило рекордно низкое число нарушений в 2016 году. Причина такого парадокса в том, что недобросовестные производители научились обходить инспекции и скрывать некачественную продукцию, пишет газета "Известия".

Так, по информации издания, в прошлом году, по итогам проверки 56 тысяч предприятий, было установлено, что 66% производителей нарушали условия производства и хранения продуктов. Некачественную продукцию производители скрывают прямо перед проверками. Иногда они создают новые юридические лица, чтобы избежать контроля.

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, Россельхознадзор может проводить проверки любого хозяйствующего субъекта не чаще чем раз в три года, согласно 294 федеральному закону. При этом, план проверок формируется в ведомстве на год. После утверждения в прокуратуре он вывешивается на сайте, и любой производитель всегда знает, когда к нему придут с инспекцией. Это время дает шанс недобросовестному производителю подготовиться к ней, отмечает Мелано.

Вместе с тем, число нарушений упало до минимума за последние пять лет. Так, в 2014 году нарушения выявились в ходе 62,5 тысячи проверок, а в 2016 году их выявили только в ходе 34,3 тысячи инспекций.