Пожар площадью 1,6 тыс. квадратных метров произошел в Новой Москве
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В Новой Москве произошел пожар площадью 1,6 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, возгорание случилось в ангаре. В настоящее время на место происшествия выехали специалисты.
В ангаре в Новой Москве произошел пожар площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
"В среду утром поступило сообщение о пожаре по адресу: деревня Бабенки, поселение Вороновское, где по предварительной информации происходит пожар в ангаре", - говорится в сообщении.
По информации агентства "Москва", площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. В настоящее время на место происшествия выехали специалисты.
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