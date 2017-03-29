Американская соцсеть LinkedIn согласилась платить налоги в России

Теги: Общество сша интернет соцсети налог

Соцсеть LinkedIn будет платить 18% НДС с оказанных гражданам России интернет-услуг. Всего с 25 апреля налоги будут платить 128 иностранных компаний. Среди них Apple, Google, Amazon, а также Microsoft.

Американская соцсеть LinkedIn, заблокированная в России, зарегистрировалась в Федеральной налоговой службе (ФНС) в качестве налогоплательщика. Таким образом, она показала, что готова платить 18% НДС с оказанных россиянам интернет-услуг, пишет газета "Известия".

Между тем, в списке ФНС уже 128 иностранных интернет-фирм, которые будут платить налоги России ежеквартально начиная с 25 апреля. В числе прочих, это Google, Amazon, Apple, Alibaba, Netflix, GoDaddy, Microsoft и другие.

Роскомнадзор 17 ноября 2016 года заблокировал LinkedIn, принадлежащую Microsoft, направив операторам связи уведомление о блокировке ресурса. Соцсеть внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

7 марта 2017-го Роскомнадзор сообщил, что ему пришло письмо от вице-президента LinkedIn Corporation по международной публичной политике Пабло Чавеса. По его словам, компания не готова устранить нарушения российского законодательства. Руководство портала отказалось исполнить требование о хранении персональных данных россиян на территории нашей страны.