Бразилия стала первой командой, отобравшейся на ЧМ-2018

Теги: Спорт футбол бразилия россия

Первой командой, квалифицировавшейся на чемпионат мира по футболу 2018 года стала сборная Бразилии. В матче отборочного турнира в южноамериканской зоне подопечные Тито разгромили Парагвай - 3:0. Попутно свою встречу проиграла команда Уругвая, что позволило бразильцам обеспечить себе попадание на мундиаль.

Сборная Бразилии по футболу разгромила команду Парагвая в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года со счетом 3:0. Кроме того, в параллельном матче поражение от Перу потерпела сборная Уругвая (1:2). Таким образом, команда, которую возглавляет Тито, обеспечила себе участие в мундиале, передает ТАСС.

У бразильцев сейчас в активе 33 очка. Они лидируют в южноамеркианской отборочной зоне и ниже четвертого места уже не опустятся. Команда Бразилии стала первой командой, квалифицировавшейся в финальный турнир ЧМ-2018.

В настоящий момент второе место занимает сборная Колумбии (24 балла), третье - Уругвая (23), четвертое - Чили (23), пятое - Аргентины (22). Шансы попасть на турнир есть у Эквадора (20 очков), Перу (18) и Парагвая (18). Команды Боливии (10 очков) и Венесуэлы (шесть) потеряли шансы попасть в Россию.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России. Отечественная национальная команда получила право участия в турнире как страна-организатор.