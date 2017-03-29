Замдиректора Эрмитажа отправлен под домашний арест на два месяца

Теги: Уголовное дело арест суд эрмитаж москва

Лефортовский суд столицы санкционировал домашний арест замдиректора Эрмитажа. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Михаил Новиков будет находится под домашним арестом до 23 мая текущего года.

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

"Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении заместителя директора ФГБ УК "Государственный Эрмитаж" Михаила Новикова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 мая 2017 года", - сказала Краснова.

Она отметила, что Новикова подозревают в совершении преступления по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере". Краснова подчеркнула, что данное постановление суда может быть обжаловано в течении трех суток.