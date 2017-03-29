К выходным Центральную Россию ждет потепление

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Шквалистый ветер, снегопад и похолодание пришли разу в несколько российских регионов. В некоторых городах страны даже объявлено штормовое предупреждение. Однако, по данным синоптиков, жителей Центральной России к концу недели ждет потепление до десяти градусов.

Шквалистый ветер, снегопад, похолодание. Зима вернулась сразу в несколько российских регионов. В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Астрахани объявлено штормовое предупреждение. В Тамбове ураган оставил без света весь центр города, перебои с электроснабжением были и в Тульской области. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, передает "ТВ Центр".

Погода в Центральной России продолжает менять характер. За необычно теплую середину марта, природа словно решила отыграться в конце месяца. После обильных осадков, пейзажи за окном теперь больше напоминают зиму. К тому же заметно похолодало. Хотя по заверению синоптиков, ничего экстремального в этом нет. Ранняя весна – время года не постоянное.

"Первая половина недели у нас плюс еще и ветреная. Ветер северо-западного направления. Местами с порывами до 12-17 метров в секунду. Действительно, это вносит существенный дискомфорт. И по ощущениям нам будет казаться, что погода еще холоднее, чем показывают термометры", - сказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Остроты этим ощущениям добавляют осадки в виде дождя и мокрого снега. Особенно это смогли на себе ощутить жители южных регионов страны. Накануне в Ростовской области сильный шквалистый ветер, местами до 30 метров в секунду. Он валил рекламные щиты и деревья прямо на проезжающие автомобили.

Из-за порванных линий электропередачи без света в области остались почти 40 тысяч человек. К утру энергетики все восстановили. Похожая погода накрыла Воронеж и Липецк. Ветер до 19 метров в секунду и мокрый снег, местами переходящий в град.

Синоптики сообщают, что подобная погода на юге страны может сохраниться и сегодня. Штормовое предупреждение объявлено также и в центральной России. Москву и Санкт-Петербург минувшей ночью засыпало снегом, температура при этом резко понизилась. Северную столицу и вовсе окутал туман. Зато в Сибири наблюдается настоящая оттепель. Некоторые улицы Омска из-за таяния снега превратились в водные артерии.

Правда, теплая погода здесь сохраниться не долго. К выходным синоптики обещают заметное понижение температуры, а значит, Омск превратиться в сплошной каток. Жителей Центральной России к концу недели, напротив, ждет потепление до плюс десяти градусов в дневное время. Однако, на следующей неделе, по прогнозам, придется пережить еще одну волну похолодания.

Александр Огородников, "ТВ Центр".