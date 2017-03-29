В Париже вторые сутки продолжается митинг против произвола полиции

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Улицы Парижа затянуты густым дымом от сгоревших машин и зажигательных файеров. Массовый митинг против полицейского произвола продолжается уже вторые сутки. Поводом для протестов стало убийство парижанина азиатского происхождения. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили слезоточивый газ.

Слезоточивый газ, резиновые дубинки. Полиция больше не церемонится. 19-ый округ Парижа вторую ночь подряд охвачен беспорядками. Жгут машины, забрасывают отделение полиции камнями и бутылками с зажигательной смесью, передает "ТВ Центр". Китайская община Парижа возмущена шокирующим убийством: в воскресенье в ходе рейда полиция застрелила одного из местных жителей.

А ведь все, как и накануне, начиналось мирно. Цветы, свечи. К зданию районного комиссариата приходит несколько сотен человек. В основном, подростки. Требуют справедливого наказать полицейских и освободить тех, кто был задержан здесь вечером понедельника.

"Свободу заключенным, позор полиции", - кричат протестующие, бросая в кордоны вот такие листовки в них - список тех, кто стал жертвами полицейского произвола. Теперь к ним добавится и имя Шао Ли.

56-летний гражданин Китая был убит полицейскими в его собственной квартире. Патрульных вызвали соседи: из квартиры семьи Ли раздавались детские крики. Стражи порядка выбили дверь. Но не успели войти, как на них набросился мужчина с ножницами в руках. Он якобы успел ранить одного из полицейских. Второй выстрелил. Самозащита, гласит рапорт. Вот только семья погибшего с этой версией совсем не согласна.

Племянник Шайо Ли Лулу Женг говорит, его дядя разделывал рыбу на кухне. И когда раздался стук в дверь, бросился открывать с кухонными ножницами в руках. Но едва успел выскочить в коридор, как был убит выстрелом в упор.

После случившегося в воскресенье Лулу Женг теперь каждый вечер проводит у здания комиссариата. Накануне, в понедельник, митинг против произвола полиции здесь тоже закончился потасовками. И это вряд ли последняя акция протеста.

Пекин уже выразил Парижу официальную ноту протеста с требованием обеспечить безопасность всех своих граждан. Но те, кто за нее отвечает, говорят эксперты, сегодня просто не справляются с нагрузками. За полтора года, что страна живет в режиме чрезвычайного положения, полиция работает на износ. Отсюда эмоциональное истощение, нервные срывы. Только за последние месяцы прогремело несколько подобных резонансных дел с участием полицейских. Но Елисейский дворец за месяц до первого тура выборов президента тенденции, похоже, предпочитает не замечать. Отдавая приказ на все более жесткое подавление подобных протестов. И во что это выльется дальше, пока не знает никто.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Париж, Франция.