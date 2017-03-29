Консул Польши в Луцке назвал обстрел генконсульства терактом

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Украинские силовики ночью обстреляли Киевский район Донецка. Погибла женщина. Били из танков и крупнокалиберных миномётов. Повреждены жилые дома. Тем временем в украинском городе Луцк неизвестные обстреляли из гранатомета здание польского генконсульства. Консул Польши Кшиштоф Савицкий назвал произошедшее терактом.

Трещины в стене, разбитое окно и поврежденная крыша. Этой ночью в Луцке напали на консульство Польши. По остаткам боеприпаса эксперты определили - стреляли из гранатомета. Никто не пострадал, но и без того в непростых отношениях двух стран, судя по всему, назрел еще один скандал. А ссорятся соседи в последнее время все чаще. В феврале на ограде польского посольства в Киеве активисты организации "Черный комитет" вывесили портрет Бандеры. Так они отреагировали на призыв руководства Польши к украинским властям прекратить героизацию УПА и его идеологов. А в марте уже польские националисты провели массовые митинги с требованием не пускать в страну украинских мигрантов, передает "ТВ Центр".

Евросоюз выступления радикалов не поддерживает, но к настроениям в обществе определенно прислушивается. Не случайно решение о введение безвизового режима для Украины безнадежно буксует. Как забуксовало оно и по вопросу выделения Киеву новой денежной помощи. Сначала утверждать транш в миллиард долларов передумал МВФ, а теперь и Всемирный банк. Среди главных причин называется введенная уже на государственном уровне блокада Донбасса и ее последствия для экономики страны. Но ряд украинских политиков считают: виноваты руководители финансовой системы и лично глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Все чаще звучат в политических кругах Украины и призывы к смене правительства в целом. "Правительство Гройсмана не устраивает сегодня никого. В первую очередь ни народ и, естественно, ни правящую систему. Ему готовят замену", - отметил народный депутат Украины Вадим Рабинович.

Звучит и имя возможного нового премьера - нынешнего генпрокурора Юрия Луценко. Подход, видимо, простой: смог руководить прокуратурой без юридического образования, с правительством тем более справиться. Но одновременно наблюдатели задаются вопросом: не придется ли Киеву платить по счетам. Ведь на место Луценко прочат уже занимавшего кресло генпрокурора Виктора Шокина, за отставку которого в свое время вице-президент США Байден отписал Киеву миллиард долларов. Правда, в американской администрации сегодня уже другие персоналии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".