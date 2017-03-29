СКР проверяет ампутировавших руку девочке врачей во Владимире

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Следователи выясняют обстоятельства дела о причинении тяжкого вреда здоровью новорожденной девочке во Владимире. Врачи ампутировали ей часть руки, однако мама ребенка уверена в ошибке медиков. В настоящее время к ситуации подключились правоохранительные органы. Если врачебная ошибка будет доказана, то медикам грозит до трех лет лишения свободы.

Во Владимире следователи выясняют обстоятельства уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью новорожденной девочке. История произошла полтора года назад и вызвала широкий общественный резонанс. Медики ампутировали ребенку часть руки, но мать девочки уверена, что это ошибка врачей, которые не оказали необходимую помощь вовремя, передает "ТВ Центр".

Любимая игрушка Кати - заводная черепаха, но она не может совладать с ней без помощи мамы. Ведь приходиться делать все одной левой. Правой кисти у девочки нет с первых дней жизни.

Долгожданный ребенок появился на свет раньше времени. После рождения Катя весила чуть больше семисот граммов, поэтому ее сразу перевели в реанимацию. Там малышка получала внутривенное кормление. Родители с нетерпением ждали выписки дочери, пока однажды не увидели, как на ее правой руке три пальчика стали чернеть. Как приговор сосудистый хирург областного перинатального центра объявил диагноз: тромбоз правой руки.

Почти три месяца маленькая Катя провела в больнице. После выписки родители решили выяснить, как и почему ребенок стал инвалидом, и написали жалобы в министерство здравоохранения и прокуратуру Владимирской области. Полтора года никаких подвижек не было. Полиция отказывала в возбуждении дела. В местном департаменте здравоохранения заявили, что у Кати не было шансов на перевод в другую больницу.

Почему эта самая помощь не была оказана девочки на месте, сейчас выясняют правоохранители. После того, как местное телевидение выпустило сюжет о Кате, ситуацией заинтересовались специальные органы.

"И когда эта информация появилась в средствах массой информации, прокуратура города Владимира истребовала данный материал. Он был отменен. Это буквально на днях было сделано и органами полиции возбуждено уголовное дело", - сказала старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ Виктория Туркова.

К ситуации подключились и следователи. Они заново начали расследовать это дело. Сейчас им предстоит опросить всех медиков, принимавших участие в лечении Кати. И если врачебная ошибка будет доказана, то медикам грозит до трех лет лишения свободы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".