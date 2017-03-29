В Архангельске стартовал форум "Арктика - территория диалога"

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В Архангельске в среду начинает работу международный форум "Арктика - территория диалога". Собрались полторы тысячи гостей. Это политики, предприниматели, ученые из разных стран.

Международный форум "Арктика - территория диалога" начал свою работу в Архангельске. На пленарном заседании выступит Владимир Путин. Участие в форуме примут также президенты Финляндии и Исландии. Предстоит обсудить проблемы и перспективы развития арктического региона, передает "ТВ Центр".

В первую очередь, это повышение уровня жизни населения, развитие транспортной системы, вопросы экологии. Мероприятие проводится с 2010 года.