Рогозин предложил латвийскому депутату "назло России" отморозить уши

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Депутату Сейма Латвии Имантсу Парадниексу следовало бы отморозить уши "назло России", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал признание парламентария в том, что он не ездит на лифте, тем самым не помогая экономике соседнего государства.