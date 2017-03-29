10:47, 29 марта 2017

Рогозин предложил латвийскому депутату "назло России" отморозить уши

Теги:  Общество  рогозин  латвия

Депутату Сейма Латвии Имантсу Парадниексу следовало бы отморозить уши "назло России", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал признание парламентария в том, что он не ездит на лифте, тем самым не помогая экономике соседнего государства.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал в своем Twitter высказывания депутата Сейма Латвии Имантса Парадниекса. Ранее парламентарий заявил об отказе использовать лифт, чтобы не кормить экономику России.

Свое признание депутат Национального собрания Латвии сделал в эфире телеканала LNT.

Ранее латвийский депутат раскритиковал кафе "Ленинград" в центре Риги. Парламентарий придрался к названию заведения и сказал, что это "коммунистическая отрыжка на кириллице в свободной стране Латвии". Позднее Парадниекс публично извинялся и признал свой поступок глупым.

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