Рогозин предложил латвийскому депутату "назло России" отморозить уши
Депутату Сейма Латвии Имантсу Парадниексу следовало бы отморозить уши "назло России", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал признание парламентария в том, что он не ездит на лифте, тем самым не помогая экономике соседнего государства.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал в своем Twitter высказывания депутата Сейма Латвии Имантса Парадниекса. Ранее парламентарий заявил об отказе использовать лифт, чтобы не кормить экономику России.
Депутат Сейма Латвии отказался ездить на лифте назло Россииhttps://t.co/syaKuHimsV Нужно ещё назло нам уши себе отморозить— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 марта 2017 г.
Свое признание депутат Национального собрания Латвии сделал в эфире телеканала LNT.
Ранее латвийский депутат раскритиковал кафе "Ленинград" в центре Риги. Парламентарий придрался к названию заведения и сказал, что это "коммунистическая отрыжка на кириллице в свободной стране Латвии". Позднее Парадниекс публично извинялся и признал свой поступок глупым.