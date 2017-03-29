Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России. С 1 июля 2017 года устанавливается численность в количестве 1 903 051 единицы, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

С 1 июля 2017 года штатная численность Вооруженных сил России увеличивается до 1 миллиона 903 тысяч 51 единицы. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, с 1 января 2017 года устанавливается численность вооруженных сил в количестве 1 897 694 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих, а с 1 июля 2017 года – в количестве 1 903 051 единицы, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

В июле 2016 года российский президент подписал указ, согласно которому, штатная численность Вооруженных сил России была установлена в количестве 1 885 371 единицы, в том числе одного миллиона военнослужащих.