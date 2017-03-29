"Моя улица" завершит основные работы в центре Москвы в этом году

Теги: Москва жкх благоустройство

Работы в рамках программы "Моя улица" по благоустройству Садового кольца завершатся в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В этом году "Моя улица" завершит благоустройство "Садового кольца". Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

"В этом году мы завершим работы по благоустройству Садового кольца, будет благоустроено 12,6 километров. Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающих площадей, развитию городских пространств. Сухаревская площадь в конце 2015 г. была освобождена от самостроя, а в конце 2017 года станет одной из самых красивых в Москве. На площади Красных ворот предусмотрено перераспределение парковочных мест, устройство покрытий без перепадов движения, будет создан искусственный рельеф с устройством холмов высотой до метра. Площадь превратится в рощу деревьев с дубами, кленами, липами, лиственницами, соснами и рябинами. Появится уличная мебель, скамейки из метала. Вернутся исторические фонари", - приводит слова Бирюкова АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что по программе "Моя улица" в 2017 году запланировано привести в порядок более 80 городских территорий. В прошлом году была благоустроена 61 улица в центре Москвы.