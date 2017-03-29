В Москве завершается комплексная реконструкция арены в "Лужниках"

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Реконструкция большой спортивной арены "Лужников" уже находится на завершающем этапе. Ход работ в среду осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве завершается комплексная реконструкция арены "Лужники". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов работ на стадионе.

"На "Лужниках" выполнена большая часть работ по реконструкции самого стадиона - главной арены. Здесь смонтирован свет, звук и даже зеленая трава с помощью специальных технологий за зиму укрепила свою корневую систему, и сегодня можно уже реально играть в футбол. Заканчиваются отделочные работы, ведутся пусконаладочные работы. Так что нет никаких сомнений, что "Лужники" будут сданы в срок", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Мэр добавил, что помимо главной арены будет необходимо построить 19 специальных сооружений для проведения чемпионата мира по футболу. "Из них уже восемь построены. Остальные находятся в высокой степени готовности", - сказал мэр. Он также сообщил, что на территории "Лужников" продолжается благоустройство, и эти работы до конца года будут завершены.