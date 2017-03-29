Милонов гордится запретом на въезд на Украину

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Решение СБУ запретить депутату Госдумы Виталию Милонову въезд на Украину не имеет значения для него. Парламентарий признался, что относится к этому как к похвале. Также он предположил, что решение украинских спецслужб может быть связано с его регулярными поездками в Горловку.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете на въезд в страну.

По его словам, он не знал об этом, но значения этому решению не придает. "Отношусь к этому как к похвале. Хуже, если бы мне медаль вручили на территории Украины, вот это был бы действительно несмываемый позор", - приводит слова парламентария ТАСС.

По мнению депутата, решение СБУ может быть связано с тем, что он регулярно приезжает в Горловку в Донецкой области Украины и помогает местному населению.

О том, что Милонову запретили въезд на Украину сообщал портал "Обозреватель" со ссылкой на СБУ. Там подчеркнули, что депутат Госдумы сравнил Украину с Африканской Республикой Габон.

Комментируя свои высказывания, российский парламентарий подчеркнул, что уже "принес официальные извинения". Он признался, что ему было неудобно за эти слова, так как, "Габон, безусловно, более цивилизованная и безопасная страна".

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