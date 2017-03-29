ФСБ пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир" в России

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ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Мероприятия проводились на территории Московского региона и Пензенской области. В ходе обысков были задержаны три участника указанной группировки, в том числе один из ее руководителей.

ФСБ России совместно с сотрудниками МВД пресекла деятельность структуры запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Операция проводилась во вторник. Об этом TVC.ru сообщили в ЦОС ФСБ России.

"В результате проведенных мероприятий на территории Московского региона и Пензенской области пресечена противоправная деятельность организованной, глубоко законспирированной структуры международной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что в ходе обысков были задержаны три участника указанной группировки, в том числе один из ее руководителей. Кроме того, на месте изъяты религиозно-пропагандистская литература, средства связи, электронные носители информации и иные вещественные доказательства.

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