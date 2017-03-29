Собянин: обновленные "Лужники" войдут в число лучших стадионов мира

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В Москве близится к завершению реконструкция стадиона "Лужники". Уже выполнены основные работы на главной арене. И началось благоустройство территории всего комплекса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обновленные "Лужники" войдут в число лучших стадионов мира.

Зима зимой, а фотосинтез по расписанию. На футбольном поле в "Лужниках" - собственный микроклимат. Трава, засеянная полгода назад, в условиях московской зимы не только выжила, но и укрепилась - современные установки распределяют так необходимый ей свет равномерно по всей площади поля.

Технически в "Лужниках" уже сейчас можно и играть и смотреть футбол, отмечает "ТВ Центр". Но общественность в ожидании главного спортивного события следующего года - чемпионата мира по футболу. В среду ход строительства культового и стратегически важного объекта, где пройдет открытие, первый матч чемпионата, полуфинал и финал, осмотрел мэр Москвы.

"Нет никаких сомнений, что "Лужники" будут сданы в срок. Помимо главной арены, нам необходимо будет построить 19 сооружений специальных для проведения ЧМ. Из них уже восемь построено, остальные находятся в высокой степени готовности и строительства. В "Лужниках" продолжает идти благоустройство, которое до конца лета будет завершено", - заявил Собянин.

350 миллионов евро - такова стоимость проекта реконструкции самого большого стадиона России. По словам подрядчиков, объект готов на 95 процентов. Остались отделочные работы. Все самое сложное уже позади.

В 2014 году было уже точно известно - от старого стадиона останутся только стены и крыша, вся внутренняя часть будет отстроена заново и наполнится передовыми технологиями. Так и случилось. Уже весной 2015 года у стадиона появилась новая кровля, большая по площади и уникальная по форме - она обрамляет стадион и полностью укрывает трибуны от осадков и солнца, а соответственно и 80 тысяч болельщиков.

"У нас появились два яруса трибун. Исчезли беговые дорожки. Максимально приблизились мы к футбольному полю. Увеличили обзорность. Геометрию трибун полностью изменили", - указал подрядчик, начальник отдела строительного контроля Мурат Ахмадиев.

Одним гигантским монитором стал и сам фасад. Несмотря на сохранение исторического облика, это будет высокотехнологичная медиа-кровля, усыпанная множеством светодиодов — это позволит транслировать во время матчей различную информацию для болельщиков.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".