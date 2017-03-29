В этом году "Моя улица" завершит благоустройство Садового кольца

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Благоустройство по программе "Моя улица" в Москве затронет в этом году более 80 территорий. Масштабные работы начнутся в апреле, основная их часть, в том числе перекладка коммуникаций, завершится в июле. Финальный этап намечен на конец лета. За работами можно будет наблюдать в режиме онлайн. Кроме того, известно, что в этом году будет восстановлена одна из старейших площадей Москвы - Хохловская.

Котельническая набережная для туристов всегда была местом, обязательным для посещения. Скоро приезжать сюда будут не только для того, чтобы полюбоваться панорамой Кремля. Тут создадут прогулочную зону, которая протянется от Таганки до парка Зарядье и дальше к самому сердцу города, передает "ТВ Центр".

"Парк Зарядье, который откроется для посетителей в этом году, станет одним из важнейших туристических объектов Москвы. В рамках программы "Моя улица" мы готовим "оправу" для этой новой жемчужины Москвы. Благоустраивая Варварку и Китайгородский проезд. Своего рода, продолжением Парка Зарядье станет новая пешеходная зона от Варварки до Никольской улицы", - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Набережные – как место для отдыха: вот один из девизов проекта "Моя улица". На Пречистенской, например, заменят покрытие и установят лавочки, а рядом с Крымским мостом разобьют новый сквер. Ремонт пройдет и на Болотной площади. Он будет сосредоточен вокруг Лужкова моста. А на прилегающем отрезке набережной изменится схема движения автомобилей.

"Будет открыто движение на Болотной набережной. Участок набережной от Болотной улицы до Серафимовича будет открыт для движения транспорта, что позволит развязать конфликтный узел выезда с улицы Серафимовича на Большой каменный мост", - отметила заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Алина Бисембаева.

До неузнаваемости изменится площадь Тверской заставы. Тут появятся клумбы. Вновь будут ходить трамваи. На место вернут памятник Максиму Горькому. В этом году программа охватит еще больше – в общей сложности 80 улиц. Цель проектировщиков – создать единое городское пространство, сохранив уникальность исторических мест.

"В первую очередь, на благоустраиваемых улицах расширяться тротуары. В среднем на всех улицах, включенных в программу, тротуары расширяются на 3 метра. Но при этом везде, где возможно, мы тротуары расширяем от 6 метров и более. Такая ширина позволяет расположить уличные кафе и торговые точки", - рассказал Бирюков.

Вокруг Пушкинского музея появится огромный культурный квартал. И там рабочие, пожалуй, задержатся дольше всего – до 2023 года.

"Они придумали концепцию, как сделать так, чтобы эти разрозненные здания, построенные в разное время, с потрясающей архитектурной истории, с замечательной исторической памятью, как-то были соединены вместе, в единое целое. И это и есть квартал от "Кропоткинской" до Боровицкой площади", - сказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.

Коллеги из Политехнического музея тоже с интересом смотрят на соседнюю Лубянку. Там скоро начнется масштабная реконструкция. Обновлённая площадь, когда работы завершат, станет более яркой, там появятся лавочки, красивые фонари, на тротуарах посадят деревья. Изменения коснутся и движения автомобилей. Обещают, что новая схема позволит развести потоки и как результат – избавиться от пробок.

Работы продолжатся и на Садовом кольце. В частности, в порядок обещают привести площадь Красных ворот и Сухаревскую. Всего же в этом году благоустроят 13 километров, на протяжении которых появятся дороги-дублеры и новые парковочные карманы, будет создана ландшафтная подсветка, и уже осенью высажены клены, сосны и рябины.

Евгения Карих, Валерий Максимов, "ТВ Центр".