В Щелковском районе затопило кладбище

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В Щелковском районе Подмосковья затоплено Новофрязинское кладбище. Многие могилы оказались под водой. В качестве причин называют таяние снега и обильные осадки последних дней. Но винить в произошедшем только природу и погоду не совсем верно.

Под воду ушли останки. Новофрязинское кладбище в Щелковском районе сегодня, скорее, напоминает болото. После весеннего паводка растаявший снег превратился в огромные лужи на погосте. Местные жители не могут подступиться к надгробиям своих родных, а очередные похороны проходят чуть ли не по колено в воде, передает "ТВ Центр".

Местные жители вспоминают: когда-то на этом месте было настоящее болото. Но в конце прошлого века здесь образовался погост. С тех пор усопшим здесь явно неспокойно. Ситуация с подтоплением повторяется из года в год. Руководство кладбища только принимает единоразовые меры: роют канавы и отсыпают лужи асфальтовой крошкой. Но это не спасает надгробья от ежегодного наводнения. Кладбище оборудовано с нарушением санитарных и экологических норм. А дренажные системы не справляются с отводом стоков. Специалисты уверены, чтобы на кладбище можно было продолжать захоронения, необходимо провести масштабную мелиорацию.

Пока подмочена репутация самого кладбища, специалисты по защите прав потребителей советуют побороться за память усопших родственников и обратиться с жалобой в местную администрацию, если претензия не будет удовлетворена, документы необходимо подавать в суд. Юристы, которые работают в сфере ритуальных услуг, обещают помочь родственникам отстоять право отдавать дань памяти родным в нормальных условиях.

Елена Сахно, Владимир Хуртин, Марк Новогорудский, "ТВ Центр".