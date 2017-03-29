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Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине по долгу в три миллиарда долларов. Кроме того, суд отклонил все возражения по иску Киева. Украинская сторона утверждала, что предоставление кредита являлось инструментом политического давления.

Высокий суд Лондона рассмотрит иск России к Украине в ускоренном порядке. Речь идет о деле, касающегося суверенного долга Киева перед Москвой в размере трех миллиардов долларов, информирует ТАСС.

Решение гласит, что "доверительный управляющий имеет право на ускоренное рассмотрение дела". Суд также отклонил все возражения по иску Украины, утверждавшей, что предоставление кредита являлось инструментом политического давления.

Таким образом, высокий суд Лондона поддержал позицию Москвы, настаивавшей на ускоренном рассмотрении дела. В свою очередь, украинская сторона выступала за полномасштабный судебный процесс, включавший в себя изучение политических аспектов этого дела.

В феврале 2016 года Россия обратилась с иском в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины долга в три миллиарда долларов, а также процентов. Это произошло после того, как украинский кабмин ввел мораторий на его выплату.

Занимавший в то время место премьер-министра Украины Арсений Яценюк, мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Незадолго до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным.

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