Семеро детей пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы

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На Варшавском шоссе произошла авария с участием автобуса и двух легковушек. По предварительной информации, семеро детей пострадали в результате происшествия. Трое из них были эвакуированы с места ДТП на вертолете и госпитализированы в детскую больницу.

В результате ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей на юге столицы пострадали семеро детей. Об это сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.

"В районе дома 65 на Варшавском шоссе произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса с детьми. По предварительным данным, пострадали семеро детей", - говорится в сообщении.

В свою очередь, ТАСС отмечает, что три ребенка были эвакуированы с места аварии с помощью вертолета Московского авиационного центра. В настоящее время они госпитализированы в детскую больницу. На месте ДТП работают сотрудники полиции и выясняют все обстоятельства аварии.

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