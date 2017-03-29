Таможенники изъяли во "Внуково" 46 контрабандных iPhone

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46 "айфонов" задержали на Внуковской таможне. По зелёному коридору их попытался пронести без декларирования гражданин России, прибывший рейсом Дубаи-Москва.

Таможенники изъяли во "Внуково" 46 контрабандных телефонов. Пятые и шестые "айфоны" были без аксессуаров и упаковки, передает "ТВ Центр".

Экспертиза показала, что это восстановленные устройства, подвергшиеся ремонту. При этом подлинность гаджетов вызвала сомнения. После запроса российских таможенников компания Apple заявила, что это контрафакт.

Мужчина объяснил, что приобрёл партию смартфонов для дальнейшей перепродажи. Возбуждено дело об административном правонарушении.