Приморский океанариум готовит новое шоу

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Генеральная репетиция нового представления - после большого перерыва. В Приморском океанариуме вновь начинаются шоу. Белухи, дельфины и моржи всё это время не прекращали тренироваться.

Белые киты легко выполняют сложные трюки. В среду особый день - генеральная репетиция, перед регулярными выступлениями, передает "ТВ Центр".

Среди морских артистов белухи, дельфины и любимец публики - морж Миша. От этого 800-килограммового парня публика в восторге. Морж-трюкач умеет отжиматься, качать пресс, подвластны ему и музыкальные инструменты. Миша играет на саксофоне.

Этого шоу зрители заждались. Прошлой осенью, после гибели в океанариуме сивуча Старка и двух дельфинов-белобочек, представления прекратились, а дельфинарий закрыли на карантин. Кстати, расследование по факту смерти животных пока не законченно. Тем не менее, к шоу продолжали готовиться, но без зрителей. Белухам Лер и Нил трюки даются легко, они уже больше пяти лет изучают актерское мастерство. А вот их коллегам Джессике и Мий за зиму нужно было подтянуть программу.

Принято считать, что животные выполняют трюки только в благодарность за еду. Но эти белухи требуют и человеческого отношения. Просят, чтобы с ними пообещали, и только после этого готовы к представлению.

Дельфины, хоть и новички в шоу программе, но очень трудолюбивые. Свои номера Сэм и Эмми отточили за три месяца. Сейчас тренер Анастасия Санникова ставит для своих подопечных танго. Говорит, приходится непросто. Эти ученики с характером.

"Тут нужно уметь вовремя закрепить навык. В принципе, эти животные - самостоятельные артисты. Наша работа и заключается в том, чтобы вовремя подкрепить момент", - рассказала тренер Приморского океанариума Анастасия Санникова.

Сейчас животным и их учителям предстоит перейти на более плотный график работы. По два представления каждый день, между ними - опять тренировки. Кроме того, к выходу на водную арену готовят и других морских обитателей. С новой программой выступят сивуч Айк и морские котики.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.