Огромная комета максимально приблизится к Земле в апреле

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1 апреля к Земле максимально приблизится комета Туттля-Джакобини-Кресака. Расстояние до нашей планеты составит 21 миллион 231 тысячу 152 километра. При этом 13 апреля комета будет находится на кратчайшем расстоянии от Солнца и в этот момент ее можно будет увидеть жителям Москвы.

В апреле комета Туттля-Джакобини-Кресака приблизится на максимально близкое расстояние к Земле. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

"1 апреля комета 41Р/Туттля-Джакобини-Кресака максимально приблизится к Земле, и это не астрономическая шутка! Расстояние до нашей планеты составит всего 21 миллион 231 тысячу 152 километра", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что 13 апреля комета будет находиться на кратчайшем расстоянии от Солнца и в этот момент она будет максимально яркой. В этот момент она будет видна при ясной погоде и при темном небе. При этом лучше всего она будет наблюдаться на окраине Москвы.