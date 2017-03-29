МИД раскритиковал посла Испании на Украине за слова о России

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МИД России прокомментировал слова посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне, заявившего, что санкции в отношении Москвы нужно ужесточить. Также он жестко высказался о президенте России Владимире Путине. В российском дипведомстве подчеркнули, что такие заявления неприемлемы и попросили Мадрид дать оценку словам своего дипломатического агента.

В МИД России отреагировали на заявления посла Испании на Украине Херардо Бугайо Оттоне. 22 марта он, в частности, жестко высказался о нашей стране и ее президенте Владимире Путине.

"Полагаем, что сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны, которое придерживается взвешенных позиций и при всех двусторонних контактах на высоком уровне заявляет о стремлении к снижению противостояния между ЕС и Россией, углублению политдиалога с Москвой, взаимодействию в урегулировании региональных конфликтов, к дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества", - говорится на сайте российского МИД.

На Смоленской площади подчеркнули, что особенно недопустимыми выглядят слова Оттоне о якобы нереализуемости минского комплекса мер, "необходимость выполнения которых ни у кого в мире не вызывает сомнений в качестве основы украинского урегулирования, закрепленной в соответствующей резолюции СБ ООН".

"Ожидаем, что в Мадриде дадут оценку тому, насколько высказывания их дипломатического агента на Украине соответствуют целям и задачам испанской внешней политики, и предпримут меры по предотвращению в будущем подобного рода некорректных заявлений, несвойственных многовековой и многоопытной дипломатии Испании", - резюмировали в МИД.

22 марта Херардо Бугайо Оттоне на заседании пресс-клуба "Дипломаты без галстуков" заявил, что санкции в отношении России необходимо ужесточить. Также он жестко высказался о российском лидере Владимире Путине. Также он подверг сомнению перспективы реализации минских соглашений.

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