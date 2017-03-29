Прокуратура принесла извинения осужденной за репост видео Чудновец

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Прокуратура принесла извинения Евгении Чудновец, которую в декабре 2016 года приговорили к пяти месяцам колонии за попытку привлечь внимание к издевательству над ребенком. Чудновец обвинили в распространении порнографии за репост видеоролика. Женщина вышла на свободу в марте 2017 года по представлению Верховного суда.

Прокурор Катайского района Курганской области Денис Попов принес извинения оправданной и освобожденной Евгении Чудновец, осужденной за репост видео. Об этом сообщает "МИР24".

"В соответствии с требованиями статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса России от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности", - говорится в тексте документа. Теперь Чудновец имеет право требовать возмещение морального вреда в денежном выражении.

В декабре 2016 года Чудновец получила пять месяцев колонии за репост короткого ролика, на котором над голым мальчиком издевались воспитатели детского лагеря. Ролик лег в основу уголовного дела против воспитателей. Саму Чудновец привлекли по статье о распространении детской порнографии.

Суд приговорил Чудновец к лишению свободы несмотря на то, что обвинение просило заменить наказание. Приговор критиковала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Сама Чудновец настаивала, что опубликовала ролик, чтобы привлечь внимание общественности.

6 марта приговор был отменен решением Курганского областного суда. Это было сделано по представлению Верховного суда, который счел, что в действиях Чудновец не было состава преступления. Чудновец получила право на реабилитацию.

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