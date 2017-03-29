Процесс выхода Великобритании из Евросоюза официально запущен

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Двухлетний процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза официально запущен. Британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу лично доставил председателю Совета ЕС Дональду Туску шестистраничное письмо премьера Британии Терезы Мэй. Позднее Туск сделает официальное заявление по этому вопросу. Кроме того, заявления ожидаются от каждой из 27 стран ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально запустила двухлетний процесс выхода королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

Посол Британии в ЕС сэр Тим Бэрроу лично доставил главе Совета Евросоюза Дональду Туску шестистраничное письмо Мэй, которое формально запускает процесс Brexit.

"Когда мы встречаемся с возможностями, которые нам представятся в этом знаменательном путешествии, наши общие ценности, интересы и амбиции могут и должны сблизить нас", - говорится в послании британского премьера.

В ближайшее время Туск сделает ответное заявление на письмо британского премьера. Аналогичные заявления ожидаются от остальных 27 стран Евросоюза.

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