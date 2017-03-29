Вдова Максакова отстоит честь Вороненкова в российском суде

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Мария Максакова намерена "идти до конца" и добиваться заочного суда над своим покойным супругом Денисом Вороненковым, если следствие не найдет оснований для завершения уголовного дела в связи с его невиновностью. Бывшего депутата Госдумы подозревают в крупном мошенничестве и рейдерском захвате здания в центре Москвы.

Вдова Мария Максакова планирует добиться признания российским судом невиновности в отношении своего покойного мужа Дениса Вороненкова. Убитый в Киеве бывший депутат Госдумы России подозревается в крупном мошенничестве. Ранее он был объявлен в международный розыск.

Как пишет "Русская планета", о решении Максаковом "идти до конца" и добиваться заочного суда над своим покойным супругом, если следствие не найдет оснований для завершения уголовного дела в связи с его невиновностью, рассказал защитник Андрей Гривцов, представляющий интересы Вороненкова.

Защитник подчеркнул, что Вороненков виновным себя не считал, но в Россию не собирался возвращаться в связи с тем, что получал угрозы жизни. "Я официально опровергаю, что Вороненков собирался вернуться в Россию, признав вину", - заявил Гривцов.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Сам убийца получил ранение в голову от охранника. Позднее он скончался в больнице. Бывшего депутата похоронили 25 марта на Зверинецком кладбище в Киеве.

Басманный суд Москвы 3 марта санкционировал заочный арест объявленного в международный розыск по обвинению в организации крупного мошенничества Вороненкова.

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