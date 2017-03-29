EBU готов отстранить Украину от "Евровидения"

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Украина потеряет право на проведение "Евровидения" в случае, если не решит в ближайшее время ситуацию с запретом на въезд в страну российской певицы Юлии Самойловой. Об этом заявила генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре.

Действия Украины, запрещающей въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой, неприемлемы. Об этом заявила генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

По ее словам, в настоящее время она ведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом о поисках удовлетворительного решения в вопросе с Самойловой.

Также гендиректор EBU подчеркнула, что песенный конкурс "Евровидение" должен радовать миллионы людей и объединять их. Однако действия Киева, напротив, ведут к противостоянию, добавила она.

Делтенре отметила, что если украинская сторона не найдет решения ситуации в ближайшие недели, то Киев может ждать лишение права на проведение "Евровидения".

Ранее в EBU подтвердили, что готовы добиваться участия россиянки Юлии Самойловой в "Евровидении". Конкурс должен пройти в Киеве в мае.

22 марта СБУ запретила Юлии Самойловой посещать Украину в течение трех лет из-за нарушения законодательства страны. В Киеве решили, что россиянка, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление украинского правительства, согласно которому, иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

После этого EBU выступил с предложением организовать прямую трансляция выступления россиянки во время конкурса. Однако на Первом канале отметили, что предложение дистанционного участия россиянки противоречит самому смыслу мероприятия, а в Киеве заявили, что это будет нарушением украинского законодательства.

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