В подмосковном кафе в результате пожара погибли 3 человека

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В подмосковном Клину в кафе-рюмочной "Сапожок" произошел пожар. Погибли три человека - продавщица кафе и двое посетителей, еще один пострадавший находится в больнице.

Подмосковные следователи выясняют причины пожара в кафе-рюмочной в городе Клин, в результате которого погибли три человека, сообщает ГСУ СК по Московской области.

По версии следствия, пожар произошел подвальном в помещении одного из домов по улице Карла Маркса. После ликвидации огня спасатели обнаружили тела трех человек- 21-летней продавщицы кафе и двух посетителей. Также в настоящее время в больнице находится ещё один пострадавший.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура Московской области. Она собирается проверить действия собственника и арендатора помещения, ответственных должностных лиц контрольно-надзорных органов, органов местного самоуправления и полиции.

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