Путин освободил от должности главу ГИБДД

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Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу ГИБДД. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Виктор Нилов занимал этот пост с 12 июня 2011 года.

Президент России Владимир Путин освободил главу ГИБДД Виктора Нилова от занимаемой должности. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта полиции Нилова Виктора Ивановича, начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России", - говорится в документе.

Нилов занимал этот пост с 12 июня 2011 года. За свои заслуги на службе он был награжден орденом Почета, а также другими государственными и ведомственными наградами.