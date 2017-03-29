Робот распечатывает и сжигает твиты Трампа. Видео

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Создан робот, который автоматически распечатывает все публикации президента США Дональда Трампа из его соцсети в Twitter, а затем сжигает их. Происходящее записывается на видео и публикуется в Сети.

Неизвестный создал робота, который распечатывает твиты президента США Дональда Трампа, а затем сжигает их, пишет "Ридус".

Робот автоматически печатает текст на бумаге для чеков, подносит к зажигалке и сжигает в пепельнице после каждой публикации главы государства. Происходящее записывается на видео и публикуется в Twitter.

Ранее противники Трампа создали расширение для браузера, которое "переводит" все публикации президента США на "детский язык". Дополнение преобразует твиты в текст, якобы написанный неуверенной рукой ребенка.

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