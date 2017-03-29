Около 700 человек эвакуировали из-за угрозы взрыва школы в Москве

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В полицию поступила информация об угрозе взрыва школы на северо-западе столицы. Из здания были эвакуированы около 700 человек. В настоящее время на месте дежурят сотрудники полиции, а также другие специалисты.

Из здания школы на северо-западе столицы эвакуировали около 700 человек. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация о том, что в одну из школ по улице Гамалеи поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Из здания были эвакуированы около 700 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, а также другие специалисты. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.

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