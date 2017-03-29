В Турции задержали одного из главарей ИГ

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Один из главарей "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России) задержан в Турции. Предположительно, он занимался вербовкой в ряды ИГ среди европейцев. У него изъяли фотографии, где он изображен с кольцом, которые используют главари ИГ для печати.

Турецкие спецслужбы задержали одного из главарей "Исламского государства" (деятельность организации запрещена в России). Им оказался сириец Сафван Гахват, который, предположительно, занимался вербовкой европейцев в ИГ. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Боевика задержали по пути из Тартуса (Сирия) в Стамбул, откуда он, предположительно, должен был попасть в Европу. Гахват ехал в автобусе вместе с женой. Полицейские допросили террориста, а его жену депортировали из страны.

Во время задержания полицейские изъяли цифровые носители с фотографиями, где Гахват изображен с деньгами и оружием, в маске приставляет нож к горлу пленника. Еще на одной фотографии на руке террориста надето кольцо, которое главари ИГ используют в качестве печати.

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