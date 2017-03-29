В Подмосковье мужчина порезал ножом 13-летнего подростка

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В Подмосковье задержали 56-летнего мужчину, ранившего ножом в живот 13-летнего подростка. Как сообщили в подмосковном управлении СКР, пострадавшему оказывают медицинскую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В подмосковном поселке Малаховка 56-летний мужчина ранил ножом в живот 13-летнего подростка. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГСУ Следственного комитета по Московской области.

"Днем, 28 марта, 56-летний местный житель, находясь недалеко от своего дома на улице Быковское шоссе поселка Малаховка Люберецкого района, в ходе ссоры с подростком нанес ему удар ножом в область живота. В настоящее время потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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