Лукашенко рассчитывает встретиться с Путиным 3 апреля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 3 апреля. Как сообщил вице-премьер республики Владимир Семашко, в ходе встречи планируется обсудить работу по устранению изъятий и ограничений в Евразийском экономическом союзе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 3 апреля. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на заместителя премьер-министра республики Владимира Семашко.

По его словам, в ходе встречи планируется обсуждение работы по устранению изъятий и ограничений в Евразийском экономическом союзе.

"Не могу констатировать, что все благоприятно и все движется в нужном направлении, поэтому тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств. Это одна из серьезных тем, как нам все-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Семашко.

Накануне белорусский лидер заявил о своих блестящих отношениях с Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, Минску и Москве не нужны посредники, странам нечего делить, так как Россию и Белоруссию связывают братские отношения.

"Подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество", - заявил он.

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