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Польские активисты перекрыли трассу Львов - Варшава. Это произошло после обстрела консульства Польши в Луцке. Протестующие жгли шины и фаеры. Также они высказали недовольство нарушением прав поляков на Украине и осквернением польских памятников.

Активисты польской общины Львовской области перекрыли трассу между Львовом и Варшавой. Они жгли шины и фаеры.

Одной из причин таких действий активистов стало нападение на польское консульство в Луцке. Также протестующие недовольны нарушением прав поляков на Украине и осквернением польских памятников, передает украинский сайт "Вестей".

Из-за действий активистов, заблокировавших все полосы движения, на дороге образовалась большая пробка.

Сейчас на месте протеста работают сотрудники СБУ и МВД Украины. В какой-то момент между участниками акции и силовиками произошли столкновения. По словам лидера акции Тараса Кметя, расстрел польских правительственных учреждений на Украине, это только начало. "Скоро и нас тоже перестреляют", - заявил он.

В ночь на 29 марта в Луцке неизвестные обстреляли из гранатомета здание польского генконсульства. Консул Польши Кшиштоф Савицкий охарактеризовал произошедшее как теракт.