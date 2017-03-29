В Волгодонске ветер снес памятник строителям

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25-метровая стела "Слава строителям Волгодонска", построенная 6 лет назад, рухнула из-за шквалистого ветра в Ростовской области.

В Ростовской области проводится проверка по факту обрушения 25-метровой стелы, посвященной строителям Волгодонска, говорится в сообщении, размещенном на сайте города.

Причиной падения памятника стали порывы шквалистого ветра, случившиеся накануне.

"Был очень сильный ветер, случается всякое",- прокомментировал ситуацию скульптор памятника и председатель ассоциации строителей Волгодонска.

Автор эскиза памятника больше переживал, что у венчавшего стелу орла не выдержат крепления и у него отвалятся крылья. Но когда стела упала, у орла отлетела только голова, а туловище с крыльями оказалось намертво соединено с верхушкой стелы, передают местные СМИ.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет 1-1,5 миллионов рублей, памятник подлежит восстановлению. Стелла была возведена 2011 году.