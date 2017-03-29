Посол США в России рассказал о подготовке визита Тиллерсона

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Посол США в России Джон Теффт сообщил, что вопрос визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву в настоящее время прорабатывается. По его словам, глава дипломатического ведомства рассчитывает встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Россия и США прорабатывают вопрос о визите в Москву госсекретаря Рекса Тиллерсона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американского посла Джона Теффта.

"Не думаю, что можно говорить о том, что есть какая-то задержка. Обе стороны должны проработать этот вопрос", - сказал он.

Посол отметил, что обе стороны должны согласовать время объявления визита. По словам Теффта, Тиллерсон рассчитывает встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

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