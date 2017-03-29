Путин наделил ФСО правом изымать земельные участки для госнужд
ФСО наделили правом принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд. Соответствующий президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны правом принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее служба имела право бессрочно пользоваться земельными участками.
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