17:04, 29 марта 2017

Путин наделил ФСО правом изымать земельные участки для госнужд

Теги:  Политика  путин  фсо

ФСО наделили правом принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд. Соответствующий президентский указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны правом принимать решения об изъятии земельных участков для госнужд. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее служба имела право бессрочно пользоваться земельными участками.

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