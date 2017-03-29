Завершено следствие в отношении экс-губернатора Кировской области Белых

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Завершены следственные действия в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Как сообщили в пресс-службе СКР, в ближайшее время материалы дела будут переданы обвиняемому и его защите для ознакомления. Белых обвиняют в двух эпизодах получения взятки.

Следственный комитет завершил следственные действия по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Белых обвиняют в двух эпизодах получения взятки. По версии следствия, бывший глава региона через посредников получил более 600 тысяч евро за совершение законных и незаконных действий, либо за бездействие в пользу АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания". Также взятки Белых давали за общее покровительство и попустительство в отношении предприятий.

"Обвиняемый и его защитники уведомлены об окончании следственных действий и в ближайшее время материалы уголовного дела будут представлены им для ознакомления", - сообщила Петренко.

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