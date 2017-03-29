Меркель назвала условие, при котором она покинет пост канцлера

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Канцлер Германии Ангела Меркель покинет свой пост, как только поймет, что работа деформирует ее личность. Уходить в отставку она пока не собирается.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уйдет в отставку, в случае если необходимость в компромиссах на ее посту приведет к "продолжительной деформации" личности, передает издание "Die Welt".

Вопрос был задан канцлеру во время презентации книги экс-министра юстиции Германии Сабины Лойтхойссер "Позиция-это сила".

По мнению Меркель, любой политик каждый раз должен задавать себе вопрос "насколько далеко он готов зайти в поисках компромисса?".

Глава правительства ФРГ отметила, что пока в отставку уходить не собирается.

В сентябре 2017 года в Германии состоятся выборы в бундестаг, от которых зависит, кто станет канцлером ФРГ. Основным конкурентом Меркель будет бывший глава Европарламента Мартин Шульц.

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