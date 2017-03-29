Коллектив Исаакия просит Путина остановить передачу музея РПЦ

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Сотрудники музея "Исаакиевский собор" обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить готовящуюся передачу объекта Русской православной церкви и приостановить действие закона о передаче имущества религиозным организациям. Открытое письмо главе государства опубликовано на сайте музея.

Коллектив музея "Исаакиевский собор" просит президента Владимира Путина приостановить действие закона, по которому объект планируется передать в пользование Русской православной церкви. Открытое письмо, опубликованное на сайте Исаакия, подписали 322 работника.

"В сложившейся ситуации с Исаакиевским собором, связанной с неоднозначностью трактовки закона о передаче имущества религиозным организациям, просим Вас приостановить его действие до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе, относящихся к категории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО", - пишут авторы.

В письме говорится, что коллектив озабочен готовящейся передачей музея РПЦ потому, что "обеспечение сохранности такого сложного объекта возможно только при системном подходе с участием большого числа специалистов разного профиля".

Накануне избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу по проведению общегородского референдума по вопросу сохранения музейного статуса Исаакиевского собора. Решение о возможности проведения плебисцита должно принять петербургское Законодательное собрание.

В январе стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать РПЦ Исаакиевский собор. Это решение вызвало массовые протесты со стороны жителей города и представителей музейного сообщества.

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