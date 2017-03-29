Суд принял окончательное решение по долгу Украины перед Россией

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Высокий суд Лондона обязал Украину погасить долг перед Россией. В российском Минфине подчеркивают, что решение окончательное. Иск был рассмотрен в ускоренном порядке.

Высокий суд Лондона принял решение обязать Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме три миллиарда долларов и начисленные проценты.

"Суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме", - говорится в сообщении Минфина России.

Накануне суд одобрил ускоренное рассмотрение иска. Кроме того, он отклонил все возражения по иску Киева. Украинская сторона утверждала, что предоставление кредита являлось инструментом политического давления.

В феврале 2016 года Россия обратилась с иском после того, как украинский кабмин ввел мораторий на выплату долга. Занимавший в то время место премьер-министра Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным.

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