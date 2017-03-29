Лавров заявил о намерении Порошенко "похоронить" минские соглашения

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко намерен лично "похоронить" минские соглашения. При этом, по словам главы МИД, Киев намерен возложить вину на Россию и население Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко хочет лично "похоронить" минские соглашения. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается Минских соглашений, то я считаю, что правительство Украины и президент Петр Порошенко лично хотят их похоронить. Они хотят сделать это таким образом, чтобы иметь возможность возложить вину на Россию и население востока Украины", - цитирует его ТАСС.

Министр напомнил о заявлении Порошенко после убийства в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинский президент возложил вину за совершение преступления на Россию. По словам Лаврова, подобные заявления необходимо подкреплять фактами.

"Через два часа после убийства Вороненкова Порошенко сделал заявление о том, что это был теракт со стороны России. С таким заявлением выступил президент демократической страны, которую наши американские и европейские друзья называют оплотом демократии. Мне казалось, что демократия подразумевает возможность устанавливать факты, если имеются подозрения", - подчеркнул Лавров.

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